В ближайшие три года в Петербурге развернут активное дорожное строительство

Город также вступает в активную фазу строительства Широтной магистрали скоростного движения. Первая очередь - развязка ЗСД с Витебским проспектом. В бюджете города на 2021 год предусмотрено 6,6 млрд рублей на подготовку территории. Фото: Baltphoto

Город также вступает в активную фазу строительства Широтной магистрали скоростного движения. Первая очередь - развязка ЗСД с Витебским проспектом. В бюджете города на 2021 год предусмотрено 6,6 млрд рублей на подготовку территории. Фото: Baltphoto

В 2021-2023 годах в Северной столице развернётся активное дорожное строительство с привлечением средств из федерального бюджета.

Согласно проекту бюджета, представленному сегодня, 28 октября, на заседании Законодательного собрания, строительство и реконструкция дорог в ближайшие три года потребуют ассигнований в размере 42,3 миллиардов рублей. При этом будет привлечено 7,1 млрд федеральных средств, которые позволят приступить к возведению Южной широтной магистрали и транспортной развязки на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекте, а также продолжить реконструкцию Петрозаводского и Приморского шоссе возле «Лехта-центра».

Кроме того, уже в следующем году планируется завершить строительство транспортного обхода Красного Села и реконструкцию Лиговского путепровода, а также достроить продолжение Софийской улицы на участке от примыкания к трассе М-11 до Колпино. В Приморском районе запланирован ввод развязки ЗСД с Шуваловским проспектом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ближайшие три года на развитие Петербурга направят более 300 млрд рублей.