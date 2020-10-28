В Роспотребнадзоре разъяснили ограниченный режим работы заведений в Петербурге

Несмотря на строгие ограничительные меры, введенные Смольным, заведения Петербурга все же смогут продолжать работу в ночное время.

Напомним, что в связи с ухудшением ситуации по коронавирусу, кафе, бары и рестораны в Северной столицы закрыты для посетителей с 23 часов до 6 утра. Это ограничение вступило в силу с 26 октября. Между, в ночной промежуток времени рестораторы могут работать на вынос и в режиме доставки.

Эту проблему, как пишет АБН, в среду, 28 октября, обсудили бизнес-омбудсмен и глава петербургского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова. Таким образом, власти попытались минимизировать экономический урон, наносимый ограничениями на ресторанный бизнес. Поможет ли это владельцам заведений удержаться на рынке, пока непонятно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор ввел обязательный масочный режим на всей территории России.