Анфиса Чехова поделилась секретами стройности

Телеведущая смогла распрощаться с 25 килограммами и готова рассказать, как ей это удалось.

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала, как смогла похудеть на 25 килограммов. Своим способом она поделилась с «Комсомольской правдой».

Чтобы добиться таких результатов, звезда отказалась от одного продукта – от сахара. Она считает, что именно он делает людей старыми, вялыми и беспомощными. Достаточно исключить сахар из рациона и жизнь наладится, уверяет Чехова.

Она добавила, что сахар есть в довольно неожиданных продуктах, поэтому пришлось отказаться от майонезов, булочек, сосисок и колбас.

«Все, что осталось, — это морепродукты, так как к полному вегетарианству я пока не готова. Из молочной продукции употребляю только живые йогурты и крайне редко творог»,

– отметила Анфиса Чехова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперт перечислил продукты, с которыми можно похудеть без диет.