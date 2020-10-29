Анфиса Чехова поделилась секретами стройности

Телеведущая смогла распрощаться с 25 килограммами и готова рассказать, как ей это удалось.
Телеведущая Анфиса Чехова рассказала, как смогла похудеть на 25 килограммов. Своим способом она поделилась с «Комсомольской правдой».
Чтобы добиться таких результатов, звезда отказалась от одного продукта – от сахара. Она считает, что именно он делает людей старыми, вялыми и беспомощными. Достаточно исключить сахар из рациона и жизнь наладится, уверяет Чехова.
Она добавила, что сахар есть в довольно неожиданных продуктах, поэтому пришлось отказаться от майонезов, булочек, сосисок и колбас.
«Все, что осталось, — это морепродукты, так как к полному вегетарианству я пока не готова. Из молочной продукции употребляю только живые йогурты и крайне редко творог»,
– отметила Анфиса Чехова.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперт перечислил продукты, с которыми можно похудеть без диет.