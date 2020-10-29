В Петербурге собрались трехбалльные пробки

В Петербурге утром в четверг, 29 октября, на дорогах образовались трехбалльные пробки. Затор наблюдается и на одном из участков КАД.

На три бала утренние пробки на дорогах Петербурга оценил «Яндекс». Ожидается, что к девяти утра они подрастут до четырех баллов, после чего пойдут на спад.

Заторы, традиционно, наблюдаются в центре Петербурга. Пробка образовалась и на внешнем кольце КАД в районе Мурино. Судя по всему, причиной затрудненного движения стали дорожные работы на участке.

Затруднен также проезд по ЗСД у Кубинской улицы.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Ленинградской области временно ограничат движение по трассе А-114 Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола». С 2 по 3 ноября там будут вести работы по фрезерованию и укладке нового асфальтобетонного покрытия. В этот период круглосуточно будет перекрыта одна из двух полос движения.