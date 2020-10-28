В Ленобласти временно ограничат движение на автодороге А-114

В Ленинградской области в связи с проведением дорожных работ со 2 по 3 ноября ограничат движение транспорта на участке трассы А-114 Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола».

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на данном участке дороги произведут работы по фрезерованию и укладке нового асфальтобетонного покрытия. В период со 2 по 3 ноября круглосуточно буде перекрыта одна из двух полос движения.

Отмечается, что проезд будет осуществляться в реверсивном режиме со светофорным регулированием. Также будут установлены временные дорожные знаки и смонтируют световую сигнализацию.

Водителей транспорта просят быть предельно внимательными и осторожными при движении по участку производства ремонтных работ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Кронштадской дамбе ограничат движение с 29 по 30 октября, в связи с проведением ремонтных работ.