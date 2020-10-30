В пятницу утром загруженность дорог в Петербурге оценивается в 3 балла

В пятницу, 30 октября, в 9 часов утра дороги Северной столицы относительно свободны. Сервис «Яндекс.Пробки» оценивает затруднённость движения в 3 балла.

Сложная ситуация наблюдается на пересечении Кольцевой автодороги (КАД) и Центральной улицы в районе Мурино, где проводятся дорожные работы. Кроме того, сильно затруднено движение транспорта на пересечении набережной Обводного канала с Старо-Петергофским проспектом. Возможно, причиной пробки стало ДТП.

Скопление машин заметно на площади Восстания, при съезде с моста Александра Невского на Малоохтинский проспект и дальше на перекрестке Новочеркасского и Заневского проспектов. Также пробка собралась на Садовой улице, Дворцовом проезде и Дворцовом мосту. Полностью ознакомиться с ситуацией на дороге можно с помощью сервиса «Яндекс.Пробки».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что минувшей ночью у больницы Мечникова собралась «пробка» из скорых.