Транспорт пустят в объезд по Карпинского и Комендантскому из-за работ

Транспорт пустят в объезд по Карпинского и Комендантскому из-за работ
Автобусы изменят движение.Фото: Baltphoto

Жителей Петербурга предупреждают об изменениях в движении общественного транспорта. Они коснутся улицы Карпинского и Комендантского проспекта.

Об этом в пятницу, 10 октября, рассказали в СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Так, 31 и 1 ноября будет закрыто движение транспорта по улице Карпинского. В связи с этим автобусы №№ 61, 94, 176 на участке от проспекта Науки до Северного проспекта будут следовать по улице Руставели.

В этот же период изменятся маршруты автобусов №№ 93, 172, 184 и троллейбуса № 40. Уточняется, что на Богатырском закроют проезжую часть от Гаккелевской улицы до Сизова.

Так, автобусы направят в объезд через Комендантскую площадь, проспекты испытателей и Сизова до Богатырского проспекта.

Троллейбус направят в через Комендантскую площадь, улицу Уточкина, проспект Королева и Коломяжский проспект.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Ленобласти временно ограничат движение на дороге А-114.

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