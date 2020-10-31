В субботу пробки в Петербурге оцениваются в 1 балл

В субботу пробки в Петербурге оцениваются в 1 балл
Движение на дорогах утром 31 октября. Фото: Яндекс.Пробки

Утром в субботу, 31 октября, в Северной столице движение на дорогах находится в оптимальной форме. Пробки оцениваются в 1 балл.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» движение на дорогах Петербурга практически свободно. Местами можно увидеть «красные зоны», но данные ограничения связаны с проведением запланированных дорожно-ремонтных работ.

Город с утра в выходной день еще спит, поэтому ситуация позже может значительно изменится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Обводном канале иномарка врезалась в здание, образовав собой пробку. Водитель не смог справиться с управлением из-за чего пострадало дорожное движение. При этом в самой аварии никто не пострадал. На месте проишествия работали спецслужбы для устранения инцидента и установления причины случившегося.

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«Яндекс.Пробки» ограничения на дороге пробки


 

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