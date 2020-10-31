В России могут провести несколько матчей молодежного Евро-2021

В субботу, 31 октября, Российский футбольный союз (РФС) направил заявку в УЕФА на проведение нескольких матчей финальной стадии молодежного Чемпионата Европы по футболу в 2021 году в России.

Как сообщает пресс-служба РФС, планируется принять в России матчи группового этапа – группы D. Сами игры могут пройти на двух стадионах Краснодара, – «Краснодар» – на 35 тыс. болельщиков, и «Краснодар-2» – на 7 тыс. болельщиков.

Напомним, что молодежный Чемпионат Европы по футболу пройдет в следующем году с 24 марта по 6 июня. В турнире могут принимать участие только игроки до 21 года. В данном соревновании примет участие и сборная России, которая досрочно заняла первое место в отборочной группе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России опровергли слухи об отмене матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге.