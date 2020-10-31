Пьяный петербуржец угрожал взорвать свою парадную

Мужчина вызвал спасателей и начал угрожать. Его уже задержали.

В Санкт-Петербурге накануне, 30 октября, пьяный мужчина угрожал спасателям взорвать свою парадную. Об этом сообщает «Оперативное прикрытие».

Необычный звонок в МЧС поступил в пятницу днем. Горожанин, проживающий в доме на проспекте Авиаконструкторов, заявил о своем намерении взорвать дом. Он добавил, что у него для этого есть тротил.

На место незамедлительно прибыли полицейские, которые задержали хулигана. В его отношении составили административный протокол из-за появления в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Известно, что никаких опасных предметов найдено не было.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что машинист верфей стал фигурантом дела после угроз взорвать банк ВТБ. Сам он рассказал полиции, что выплачивает ипотеку и перечислил деньги по другой статье, после чего решил позвонить в банк, чтобы расставить точки над “i”.