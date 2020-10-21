Машинист верфей стал фигурантом дела после угроз взорвать банк ВТБ

В Петербурге возбудили уголовное дело после того, как машинист «Адмиралтейских верфей» угрожал взорвать офис банка в Купчино. Мужчина выплачивает в нем ипотеку.

По данным gazeta.spb.ru, инцидент произошел 19 октября. В клиентский центр позвонил мужчина и заявил, что на следующий день взорвет офис банка ВТБ. Злоумышленника задержали.

Сам он рассказал полиции, что выплачивает ипотеку и перечислил деньги по другой статье, после чего решил позвонить в банк, чтобы расставить точки над “i”.

По факту возбудили уголовное дело, злоумышленника поместили в изолятор временного содержания.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что вежливый аноним и «люди в черном» трижды заминировали ТЦ «Галерея».