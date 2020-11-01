В Пулково 1 ноября без отмен и задержек рейсов

Сегодня в воскресенье, 1 ноября, все запланированные рейсы аэропорта Пулково отправятся по расписанию. В Северной столице утро начинается без отмен и задержек.

Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани Санкт-Петербурга, все вылеты и прилеты самолетов пройдут без каких-либо задержек. На данный момент в Пулково не обозначено никаких задержек.

Следить за состоянием графика полетов стали после введения карантина из-за коронавируса, который способствовал отмене международных рейсов, а также закрытию многих направлений ежедневно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что аэропорт Пулково перешел на зимнее расписание полетов. Новая программа рассчитана до 27 марта.

Напомним, что в рамках зимнего трафика в аэропорту Северной столицы появятся новые направления в Кемерово, Хабаровск, Мирный и Липецк. В общей сложности планируется 70 новых рейсов.