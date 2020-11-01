В России стало доступным электронное извещение о ДТП

С 1 ноября водители смогут оформлять извещение о дорожно-транспортном происшествии без сотрудников ГИБДД. Сделать все необходимые процессы можно электронно через приложение «Помощник ОСАГО».

Электронное извещение заменит бумажное. При этом, стоит учитывать условия аварии. Оформлять данный документ можно только, если в аварии участвовали два водителя, в происшествии никто не пострадал и нет ущерба для третьих лиц. А также сумма ущерба не должна превышать 100 тыс. рублей по России и 400 тыс. рублей по Москве, Санкт-Петербургу, Московской и ленинградской областям.

Оформление доступно через приложение, однако оба водителя обязаны иметь полис ОСАГО. А также участникам аварии придется проявить творческие способности и зарисовать схему ДТП, после чего приложить еще и фотографии для полных сведений о происшествии.

Электронное извещение в равной степени доступно как для физических, так и для юридических лиц.

Напомним, что данный проект – «Помощник ОСАГО» появился в ноябре прошлого года только в некоторых городах страны. Теперь же воспользоваться электронными функциями могут все водители России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге нетрезвый водитель протаранил 7 автомобилей.