Город спит: утром в воскресенье пробки в Петербурге оцениваются в 1 бал

По состоянию на 8:30 воскресенья, 1 ноября, загруженность дорог в городе оценивается в один балл. Город отдыхает перед рабочей неделей.

Движение на дорогах Северной столицы привычно свободно в воскресный день. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» для водителей практически нет «красных зон». Затруднения для перемещения транспорта могут создать только запланированные ремонтные работы.

Кроме этого, есть небольшие сложности на Набережной Макарова и Университетской набережной. Стоит заранее продумать маршрут, чтобы не наткнуться на дорожный затор.

Также состояние на дорогах может измениться и в худшую сторону к середине дня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пьяный петербуржец вызвал спасателей и начал угрожать. Мужчина планировал взорвать парадную собственного дома. Его задержали.