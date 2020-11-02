В Петербурге определили даты запуска движения по Широтной магистрали

В Петербурге определили даты запуска движения по Широтной магистрали
Запуск движения по Широтной магистрали запланирован на 2026-2028 годы. Фото: Baltphoto/Владислав Галушко

В Северной столице начались подготовительные работы к запуску первого этапа Широтной магистрали скоростного движения — участка, где Западный скоростной диаметр (ЗСД) примыкает к Витебскому проспекту.

В понедельник, 2 ноября, в пресс-службе городского комитета по инвестициям заявили, что все обоснования по строительству первого этапа уже подготовлены. Конкурс на поиск подрядчиков по строительству других этапов Широтной магистрали на территории Петербурга планируют запустить уже в начале следующего года.

На данный момент специалисты разрабатывают проект ШМСД с учетом изменившихся в сторону ужесточения требований транспортной безопасности. Кроме того, планируются нововведения, такие как бесшовное взимание платы за проезд по магистрали, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, сколько стоят самые дорогие железнодорожные билеты по октябрьским маршрутам.

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