В Петербурге определили даты запуска движения по Широтной магистрали

В Северной столице начались подготовительные работы к запуску первого этапа Широтной магистрали скоростного движения — участка, где Западный скоростной диаметр (ЗСД) примыкает к Витебскому проспекту.

В понедельник, 2 ноября, в пресс-службе городского комитета по инвестициям заявили, что все обоснования по строительству первого этапа уже подготовлены. Конкурс на поиск подрядчиков по строительству других этапов Широтной магистрали на территории Петербурга планируют запустить уже в начале следующего года.

На данный момент специалисты разрабатывают проект ШМСД с учетом изменившихся в сторону ужесточения требований транспортной безопасности. Кроме того, планируются нововведения, такие как бесшовное взимание платы за проезд по магистрали, передает телеканал «Санкт-Петербург».

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