В ночь с 4 на 5 ноября в Петербурге не будут разводить мосты

В понедельник, 2 ноября, стало известно, что разводить мосты в ночь со среды на четверг не будут в связи с празднованием Дня народного единства.

Об этом информирует пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Государственный праздник приходится на 4 ноября и, согласно пункту 4.5 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29 ноября 2006 года № 1480 «Об утверждении правил эксплуатации мостов и набережных в Санкт-Петербурге», разводка мостов в нерабочие дни не производится.

В 2020 году в связи с тем, что 4 ноября приходится на среду, этот день объявлен выходным. Кроме того, 3 ноября будет сокращенным рабочим днем. Напомним, что празднование Дня народного единства учредили в 2005 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что День народного единства будет последним нерабочим праздником для россиян в этом году.