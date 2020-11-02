В каких общественных работах могут принять участие безработные петербуржцы

Центр занятости населения города предлагает петербуржцам более 80 наименований общественных работ, рассказала начальник отдела развития человеческого капитала комитета по труду и занятости населения Петербурга Людмила Колдунова.

«Каждый может найти себе то, что ему интересно, и то, что соответствует его потребностям и желаниям», — говорит Людмила Колдунова.

Так, повысить свое благосостояние, по словам начальника отдела развития человеческого капитала комитета по труду и занятости населения Петербурга, горожане могут, устроившись, например, кладовщиком, курьером, диспетчером, почтальоном, оператором связи, буфетчиком, продавцом или помощником разных специалистов — технолога, администратора, делопроизводителя, повара и т.д.

«В силу того, что общественные работы носят социально-полезную направленность, для участия в них не требуется высокой квалификации», — отмечает Колдунова.

Продолжительность общественных работ — до 15 декабря. В дальнейшем, если работник и работодатель друг другу понравятся, гражданин может быть принят на постоянную работу или даже переведен на другую должность.

По словам Людмилы Колдуновой, ЦЗН заключил с работодателями 62 договора, созданы 2 тыс. рабочих мест, где уже трудятся 602 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на учете в Центре занятости населения в качестве безработных числятся более 100 тыс. человек.