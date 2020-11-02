На учете в качестве безработных находятся более 100 тысяч петербуржцев

На учете в качестве безработных находятся более 100 тысяч петербуржцев. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

На учете в качестве безработных находятся более 100 тысяч петербуржцев. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

С марта по октябрь 2020 года количество граждан, которые ищут работу и зарегистрированы в городском Центре занятости населения, выросло более чем в 4,5 раза. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала начальник отдела развития человеческого капитала комитета по труду и занятости населения Петербурга Людмила Колдунова.

По словам Колдуновой, в сентябре число петербуржцев, находящихся в поиске подходящей работы, достигло 120,5 тыс. человек. Численность безработных граждан выросла в 7,6 раза и ко 2 октября достигла максимума — 108,3 тыс. человек. Сейчас их 105,8 тыс.

При этом более 40% горожан, зарегистрированных в качестве безработных, не получают соответствующих пособий.

«Правительство нашей страны выделило из резервного фонда средства для софинансирования расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда», — заявила начальник отдела развития человеческого капитала комитета по труду и занятости населения Петербурга Людмила Колдунова.

Среди таких мероприятий:

возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, находящихся в поиске работы, обратившихся в Службу занятости населения, и безработных;

возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда при организации временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения.

Ранее Gazeta.SPb.ru рассказывала, в каких общественных работах могут принять участие петербуржцы.