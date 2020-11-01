С 1 ноября упростили оформление пособий на детей от 3 до 7 лет

С 1 ноября упростили оформление пособий на детей от 3 до 7 лет
с 1 ноября упростили оформление пособий на детей от 3 до 7 лет. Фото: pixabay

В России малообеспеченным семьям теперь станет проще оформить пособие на детей от 3 до 7 лет. Данное распоряжение вступает в силу 1 ноября. Соответствующий указ подписал еще в августе премьер-министр России Михаил Мишустин.

Напомним, что с сегодняшнего числа семьям больше не нужно предоставлять сведения об алиментах. Для оформления пособий госорганы будут самостоятельно получать информацию через электронную систему межведомственного взаимодействия.

Саму идею ежемесячных выплат предложил в январе 2020 года президент России Владимир Путин. Для этого в Министерстве труда разработали упрощенный порядок выплат. Выплаты получают семьи, чей достаток не превышает минимальный размер оплаты труда. Пособие на одного ребенка составляет – 5,5 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России выросло минимальное пособие по безработице.

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