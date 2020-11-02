В Пулковском парке появилась игровая площадка для маломобильных детей

Площадка для детей с инвалидностью в Пулковском парке. Фото: Администрация Санкт-Петербурга.

Площадка для детей с инвалидностью в Пулковском парке. Фото: Администрация Санкт-Петербурга.

В Северной столице завершилось строительство детской инклюзивной площадки. Она появилась в Пулковском парке в рамках программы «Твой бюджет».

Как сообщает Смольный, реализовать данную идею получилось благодаря Татьяне Ивановой, которая стала победительницей проекта «Твой бюджет-2019».

Новая площадка позволит детям с инвалидностью заниматься на свежем воздухе. Для этого предусмотрено специальное безопасное покрытие и тренажеры для маломобильных детей.

«Сегодня петербуржцы с огромным воодушевлением принимают участие в проекте «Твой бюджет». Все предложения, победившие по результатам конкурсного отбора, должны быть реализованы», – заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Кроме этого, парламентарий отметил, что для достижения целей стоит привлекать горожан к формированию бюджета города.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Смольном смягчили требования к вывескам в Петербурге.