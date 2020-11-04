В Пулково 4 ноября задержан один рейс

В Пулково 4 ноября задержан один рейс
Аэропорт "Пулково". Фото: Baltphoto

В среду, 4 ноября, в аэропорту Северной столицы один рейс отправится по маршруту с задержкой. Отменять полеты пока не планируют.

Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани Петербурга, задерживается рейс до Уфы. Самолет с пассажирами должен был вылететь после полуночи.

По предварительной информации полет состоится в 09:25 вместо указанного до этого времени – в 00:25. Перелет осуществит авиакомпания «Россия». Причина данного изменения уточняется.

Других изменений к данному часу не предвидится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в аэропорту Пулково приземлился самолет с президентом России Владимиром Путиным.

Глава государства прилетел в Северную столицу для деловой встречи с губернатором города Александром Бегловым, а также, чтобы провести церемонию поднятия флага на новом ледоколе «Виктор Черномырдин».

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