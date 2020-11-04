В России появилась новая возможность покупки билетов на поезда

В России появилась новая возможность покупки билетов на поезда
Новая функция покупки билетов. Фото: РЖД

Новая дополнительная функция появилась в РЖД для покупки билетов на поезда. Россияне смогут покупать билеты пассажиров, которые отказались от своей поездки.

Как сообщает РИА Новости, данная функция позволит россиянам отслеживать свободные места на поезда по раскупленным билетам. То есть, если человек приобрел билет на рейс, а позже решил отказаться от поездки, то теперь другому клиенту придет push-уведомление о свободном билете на его маршрут, и он сможет его купить.

Опция будет доступна в приложении РЖД. Пользователи смогут воспользоваться функцией, подключив систему уведомлений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что билетные кассы РЖД в Петербурге переходят на зимний режим. На некоторых станциях и остановочных пунктах изменится режим работы билетных касс и турникетных линеек.

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