Аэропорт Пулково в четверг работает без задержек и опозданий

В четверг, 5 ноября, согласно данным онлайн-табло, петербургский аэропорт Пулково работает без сбоев в расписании полетов.

Так, среди самолетов, вылетающих из воздушных ворот Северной столицы, не предвидится задержек, а все рейсы, выполняемые в Санкт-Петербург, осуществляются в штатном режиме. При этом днем ранее, 4 ноября, в Пулково задержался один рейс, направляющийся из города на Неве в Уфу.

Напомним, что интерес к расписанию полетов в Пулково появился после начала пандемии, когда, ввиду закрытых границ и ограниченного авиасообщения, в петербургском аэропорту ежедневно отменяли десятки рейсов — как международных, так и внутренних.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 3 ноября на территории воздушных ворот Северной столицы приземлился президентский самолет. Владимир Путин прибыл в Петербург, чтобы принять участие в торжественной передаче флоту ледокола «Виктор Черномырдин».