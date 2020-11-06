В Неве возле Эрмитажа водолазы нашли затонувшее судно позапрошлого века

Всего в этом сезоне водолазы планируют изучить четыре объекта на дне Невы. Фото: Baltphoto

Всего в этом сезоне водолазы планируют изучить четыре объекта на дне Невы. Фото: Baltphoto

Специалисты Центра подводных исследований Русского географического общества (ЦПИ РГО) впервые провели сплошное археологическое обследование акватории Невы. Их ждала необычная находка прямо возле Государственного Эрмитажа.

На дне Невы возле Эрмитажа находится деревянный корпус судна XIX века, на борту которого адмиралтейский якорь. Для начального исследования ученые подняли со дна большой глиняный горшок. Точный возраст находок определить пока сложно — к примеру, якорь на борту корабля мог быть попросту потерян другим судном.

Кроме того, водолазы нашли в акватории Большой Невы необычную конструкцию 12-метрового крестьянского палубного судна. Возле Меншиковского дворца специалисты ЦПИ РГО обнаружили затонувшую баржу, груженую корабельными деталями. В общей сложности, на изучение в этом сезоне экспертам остаются четыре объекта на дне Невы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам Михаила Пиотровского, выставки в Эрмитаже работают как лекарство против пандемии COVID-19.