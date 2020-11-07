Выпускникам вузов могут выдавать дипломы со «сроком годности»

Дипломы о высшем образовании в России планируют выдавать студентам со «сроком годности». Данное нововведение предложил Спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Как сообщает ТАСС, по словам Дмитрия Пескова, стоит преобразовать документы о высшем образовании в «дипломы по требованию». В них будет указан актуальный уровень знаний выпускника на момент получения.

Кроме этого, Дмитрий Песков отметил, что выдавать дипломы «на всю оставшуюся жизнь» – это абсурдная практика. Так как специалист не сохраняет знания, которые получил несколько десятилетий назад.

«Кто вам сказал, что он (выпускник) не забыл 95% того, что он там на самом деле изучил?», – заявил Дмитрий Песков.

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