Петербуржцы высадили липы рядом со стихийной парковкой у Невской Ратуши

Петербуржцы высадили липы рядом со стихийной парковкой у Невской Ратуши
Активисты высадили десять лип. Фото: vk.com/mytndvor

В Северной столице активисты и жители Центрального района сегодня инициировали создание сквера на углу Кирочной и Новгородской улиц.

Первый шаг к созданию зеленой зоны на указанном участке был сделан в воскресенье, 8 ноября. Об этом рассказали участники группы «Центральный район за комфортную среду обитания» в социальной сети «ВКонтакте».

Петербуржцы высадили десять лип на газоне рядом со стихийной парковкой напротив Невской Ратуши. Они также попросили помощи от местных властей в создании сквера.

«Мы сделали первый шаг», — написали в группе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в городе было до +8 градусов, в первую половину дня прошли небольшие дожди.

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