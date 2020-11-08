Петербуржцы высадили липы рядом со стихийной парковкой у Невской Ратуши

В Северной столице активисты и жители Центрального района сегодня инициировали создание сквера на углу Кирочной и Новгородской улиц.

Первый шаг к созданию зеленой зоны на указанном участке был сделан в воскресенье, 8 ноября. Об этом рассказали участники группы «Центральный район за комфортную среду обитания» в социальной сети «ВКонтакте».

Петербуржцы высадили десять лип на газоне рядом со стихийной парковкой напротив Невской Ратуши. Они также попросили помощи от местных властей в создании сквера.

«Мы сделали первый шаг», — написали в группе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в городе было до +8 градусов, в первую половину дня прошли небольшие дожди.