Вечером 9 ноября автомобилисты Петербурга не смогут пополнить счет для оплаты ЗСД

В понедельник, 9 ноября, пресс-служба управляющей компании Западного скоростного диаметра (ЗСД) «Магистраль северной столицы» заявила о возможных проблемах с пополнением счета.

Согласно объявлению, в период с 22:00 9 ноября до 4:00 10 ноября могут быть временно недоступны сервисы для пополнения счета на оплату проезда по магистрали. Проблемы могут возникнуть как в личном кабинете, так и в мобильном приложении и на сайте МСС.

Причиной временных неполадок являются плановые технические работы. Представители ЗСД приносят извинения за временные неудобства и просят автомобилистов заранее позаботиться о пополнении счета в случае необходимости.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на прошлой неделе коммунальные службы приступили к реконструкции тепловых сетей на Российском проспекте, в связи с чем проезд по магистрали ограничат до 23 января следующего года.