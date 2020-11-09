На Пулковском столкнулись два авто: один уехал на эвакуаторе

В аварии мог кто-то пострадать. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии мог кто-то пострадать. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

О пострадавших ничего не сообщается.

На Пулковском шоссе накануне вечером, 9 ноября, произошла жесткая авария. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе ДТП и ЧП Санкт-Петербург.

Участниками аварии стали два автомобиля – «Ниссан» и «Хендай». По предварительным данным, одна из машин резко поворачивала на заправку, что и стало причиной инцидента. В результате «Хендай» уехал на экскаваторе, а «Ниссан» уехал своим ходом.

На снимках заметно, что оба транспортных средства получили повреждения. Пока непонятно, есть ли пострадавшие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Богатырском на протяжении часа тушили ГАЗель. Огонь поглотил автомобиль за считанные минуты.