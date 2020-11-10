Каршеринг «залез под грузовик» на Пискаревском проспекте

В Петербурге на Пискаревском проспекте произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга. Информация о состоянии водителя выясняется.

Авария случилась в ночь на вторник, 10 ноября. Фотографии с места дорожного инцидента опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Залез под грузовик», — написал автор записи.

На кадрах видно, что машину зажало между грузовиком и ограждением дороги. Информация о возможных пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Пулковском шоссе столкнулись два авто. Одна из машин уехала с места происшествия на эвакуаторе.