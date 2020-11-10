Как тоннель между двумя вокзалами может пополнить копилку «фантомных» кольцевых проектов Петербурга

В транспортных планах Петербурга образовалось столько колец, что можно запутаться. В городе уже несколько лет обсуждают железнодорожные полукольца, еще больше — кольцевую линию метро. До их реализации, впрочем, дело пока не дошло. Теперь заговорили о строительстве тоннеля между Балтийским и Финляндским вокзалами, который станет частью концепции железнодорожного кольца.

Как заявили в городском комитете по транспорту, строительство кольца запланировано на 2025-й год, а проектирование – на 2024-й. Новый путь будет включать в себя проекты метрополитена и железной дороги. Объект представит собой тоннель между Финляндским и Балтийским вокзалами. В 2030 году по нему запланирован запуск движения.

Предполагается, что железнодорожное кольцо будет исполнять функции кольцевой и в метрополитене. При этом переход от Балтийского до Финляндского вокзала будет подземным.

В этом случае проект будет представлять замкнутое кольцо, крайние точки которого соединят тоннелем.

На этом история с кольцами в Петербурге не заканчивается. Существуют еще и железнодорожные полукольца. Идея построить их появилась еще в 2017-м году. Изначально ее представляли как «наземное метро», которое должно было пройти через Старую Деревню, Ладожский вокзал, Электросилу и Сосновую Поляну. Проект был разработан ЛСР, Ленгипротранс и РЖД. Впрочем, в 2018-м году денег на строительство не дали.

В 2019-м году все-таки договорились, что РЖД и Смольный подготовят техническую документацию. Тогда проект, судя по всему, несколько изменился: акцент сделали на связь с Ленобластью – полукольца должны были связать Ораниенбаум с Белоостровом и Тосно.

В январе 2020-го года появился еще один вариант документа. В нем, в частности, одно из полуколец продлевалось до Гатчины. При этом строительство думали начать в 2022-м году.

Примерно в январе же вице-губернатор Максим Соколов на совещании по концепции заявил, что план должен быть реализован с учетом будущей транспортной реформой.

Кроме того, предполагалось, что окончательная версия проверка будет обсуждаться во время общественных слушаний.

При этом в городе продолжает существовать проект кольцевой линии метро, обещанной еще прежним губернатором Георгием Полтавченко.