В Ленобласти открывается движение по новой развязке у Синявинской птицефабрики

В Ленинградской области на участке трассы Р-21 «Кола» с 11 ноября будет доступно движение для водителей транспорта. Новая развязка построена в районе Синявинской птицефабрики.

Как сообщают в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», также со среды для водителей будет доступен новый 7-километровый участок трассы.

«Одновременно откроем построенное новое – правое – направление трассы с 60-го по 67-й километр, в том числе новый мост через реку Назия, тем самым спрямив маршрут автомобилистов», – заявил эксперт дорожного хозяйства отдела капитального строительства ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Артём Синицын.

Отмечается, что на дороге на сегодняшний день сооружены фундаменты под шумозащитные экраны, подземные пешеходные переходы в местах устройства автобусных остановок и скотопрогоны для безопасного пересечения дороги дикими животными в местах миграции.

Кроме этого, расположение остановок общественного транспорта на трассе Р-21 «Кола» после изменений временной схемы движения останется прежним.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что на трассе «Кола» водитель скрылся с места ДТП с пешеходом.