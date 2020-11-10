В Петербурге не ждут резонанса из-за запрета духовного управления мусульман на браки с иноверцами

В Петербурге не стоит ожидать резонанса из-за запрета духовного управления мусульман России браков с представителями другой веры.

Такое мнение высказал Gazeta.SPb председатель координационного совета мусульман Санкт-Петербурга Шамиль Мугаттаров.

Духовное управление мусульман в России вынесло богословское заключение, согласно которому межконфессиональный брак недопустим. Уточняется, что речь идет, в том числе о союзе «с представительницами людей Писания».

В документе также сказано, что межконфессиональные браки могут быть разрешены лишь в единичных случаях по решению местного муфтия. При этом девушка «будет вправе» вступить в брак с мусульманином, если она выразит готовность следовать предписанием Священного Корана.

Как отметил председатель координационного совета мусульман Санкт-Петербурга Шамиль Мугаттаров, ислам не запрещает межконфессиональных браков, однако необходимо соблюдение традиции.

«Не думаю, что подобный документ может серьезно повлиять на решение двух молодых людей вступить в брак. В Петербурге проживает много этнических мусульман, которые регистрируют свой союз в ЗАГСах. Не думаю, что это вызовет большой резонанс в городе», — заключил он.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге компания «Балтика» получила сертификат на производство халяльного пива в Духовном управлении мусульман Москвы и Центрального региона России. При этом вся продукция идет на экспорт, игнорируя российский рынок.