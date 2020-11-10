В Петербурге суд отклонил иск врача к Беглову о невыплате ковидных субсидий

В Петербурге суд отклонил иск врача к Беглову о невыплате ковидных субсидий
Суд. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Смольнинский районный суд отказал принимать административное исковое заявление Светланы Николаевой к губернатору Петербурга Александру Беглову.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, через суд Николаева пыталась добиться от губернатора, чтобы тот вынес решение о выплате субсидий частным медицинским организациям в Петербурге, которые работают с коронавирусными больными. Помимо этого, иск содержал требование определить порядок таких выплат.

Суд иск не принял, поскольку «издание нормативного правового акта относится исключительно к компетенции органов исполнительной и законодательной власти». У судебной власти нет полномочий возлагать обязанности на главу города по вынесению решений о подобных выплатах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге врачам за борьбу с Covid-19 выплатят около 14 млрд рублей в следующем году.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
александр беглов выплаты медикам новости спб субсидии


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Артем Дзюба признан лучшим игроком в матче с «Краснодаром»
Петербургские рестораторы просят у Смольного разрешить работу общепита до ...
В России сообщили о скорой регистрации третьей вакцины от Covid-19
В лютеранском храме Святой Екатерины завершилась реставрация фасадов здания
В Морской порт Петербурга завезли 57 тонн арахиса с личинками
В Петербурге суд отклонил иск врача к Беглову о невыплате ковидных субсидий
«Зенит» встретится дома с «Арсеналом» в 1/8 финала Кубка России
В Петербурге не ждут резонанса из-за запрета духовного управления мусульман ...