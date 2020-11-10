В Петербурге суд отклонил иск врача к Беглову о невыплате ковидных субсидий

Смольнинский районный суд отказал принимать административное исковое заявление Светланы Николаевой к губернатору Петербурга Александру Беглову.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, через суд Николаева пыталась добиться от губернатора, чтобы тот вынес решение о выплате субсидий частным медицинским организациям в Петербурге, которые работают с коронавирусными больными. Помимо этого, иск содержал требование определить порядок таких выплат.

Суд иск не принял, поскольку «издание нормативного правового акта относится исключительно к компетенции органов исполнительной и законодательной власти». У судебной власти нет полномочий возлагать обязанности на главу города по вынесению решений о подобных выплатах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге врачам за борьбу с Covid-19 выплатят около 14 млрд рублей в следующем году.