В Петербурге врачам за борьбу с Covid-19 выплатят около 14 млрд рублей в следующем году

В Петербурге врачам за борьбу с Covid-19 выплатят около 14 млрд рублей в следующем году
Запланированы выплаты врачам. Фото: pixabay

В Северной столице подготовят стимулирующие выплаты для медицинских работников, которые продолжают бороться с эпидемией коронавируса. Для этого подготовлено около 14 млрд рублей в качестве резервного фонда.

Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов 29 октября в эфире телеканала 78.ru. Уточняется, что по словам парламентария, город получил их федерального бюджета около 19 млрд рублей для борьбы с коронавирусом.

Планируется обеспечить выплаты медицинским работникам, а также оставить финансирование для оперативных мер. Кроме этого, в городские больницы будет закуплено соответствующее оборудование на 1,7 млрд рублей.

Также Александр Беглов отметил, что в городе произведут замену санитарного транспорта. Через три года в автопарке «Скорой помощи» все автомобили будут иметь срок эксплуатации не более 5 лет. На это выделен 1 млрд 684 млрд рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге выделят около 45 млрд рублей на прямые выплаты жителям.

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