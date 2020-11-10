В Морской порт Петербурга завезли 57 тонн арахиса с личинками

Найденные в арахисе насекомые. Фото: управление Россельхознадзора по Петербургу

Найденные в арахисе насекомые. Фото: управление Россельхознадзора по Петербургу

В Большом порту Петербурга инспектор управления Россельхознадзора предотвратили ввоз небезопасного арахиса.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, должностные лица управления провели карантинный фитосанитарный досмотр партии арахиса общим весом в 76 тонн. При проверке были обнаружены живые личинки насекомых.

Лабораторная экспертиза показала, что это были личинки Чернотелки.

Партия прибыла из Индии в четырех контейнерах на грузовом судне и следовала в адрес московского предприятия, занимающегося торговлей овощами и фруктами.

Инспектор управления провел комиссионный отбор проб, который показали, что арахис их трех контейнеров был заражен вредителями. В итоге 57 тонн арахиса отправили на фумигацию для уничтожения насекомых.

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