Суд в Петербурге зарегистрировал иск работников скорой помощи к Смольному

Куйбышевский районный суд Петербурга рассмотрит коллективный административный иск медиков Городской станции скорой медицинской помощи к Комитету по социальной политике.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, медицинские работники утверждают, что минувшим летом комитет трижды отказал им в предоставлении единовременной выплаты, положенной медикам, которые заразились COVID-19 при работе с коронавирусными пациентами. Комитет объяснял свои отказы тем, что обстоятельства, при которых заразились истцы, не связаны с оказанием помощи больным.

Девять медиков, которые подали коллективный иск, не согласны с решениями ведомства, просят суд их отменить и обязать комитет выплатить обещанные субсидии.

Иск пока не принят к производству.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге суд отклонил иск врача к Беглову о невыплате ковидных субсидий.