Суд в Петербурге зарегистрировал иск работников скорой помощи к Смольному

Суд в Петербурге зарегистрировал иск работников скорой помощи к Смольному
Врачи скорой помощи требуют выплаты ковидных субсидий. Фото: Baltphoto

Куйбышевский районный суд Петербурга рассмотрит коллективный административный иск медиков Городской станции скорой медицинской помощи к Комитету по социальной политике.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, медицинские работники утверждают, что минувшим летом комитет трижды отказал им в предоставлении единовременной выплаты, положенной медикам, которые заразились COVID-19 при работе с коронавирусными пациентами. Комитет объяснял свои отказы тем, что обстоятельства, при которых заразились истцы, не связаны с оказанием помощи больным.

Девять медиков, которые подали коллективный иск, не согласны с решениями ведомства, просят суд их отменить и обязать комитет выплатить обещанные субсидии.

Иск пока не принят к производству.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге суд отклонил иск врача к Беглову о невыплате ковидных субсидий.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
выплаты медикам городская станция скорой помощи единовременные выплаты коллективный иск комитет по социальной политике новости спб суд


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Илья Яшин отсудил у «Федерального агентства новостей» 100 тысяч рублей
МВД: Финляндия не откроет границы с Россией на Рождество
В Ленобласти волонтеры раздадут 200 тыс. масок за 2 недели
Суд в Петербурге зарегистрировал иск работников скорой помощи к Смольному
В Ленобласти могут появиться производства по переработке древесины
В России разработали порядок оформления больничного на удаленке
Верховный суд России окончательно установил границы памятников на Охте
ГАТИ с помощью квадрокоптера выявила 5 нарушений на петербургских крышах