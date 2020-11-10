Петербургский депутат обратился в СК и прокуратуру по поводу видео Дзюбы

Депутат петербургского ЗакСа Андрей Анохин считает, что в связи с нарушением неприкосновенности частной жизни футболиста Артёма Дзюбы, интимное видео которого оказалось достоянием общественности, нужно возбудить уголовное дело. С этой просьбой депутат обратился к главе СКР Александру Бастрыкину.

«Распространение указанной видеозаписи было осуществлено без согласия вышеуказанного лица, и с учётом характера видеозаписи может указывать на незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, — сообщили парламентарий на своей странице в Facebook. С такой же просьбой он обратился в Генпрокуратуру.

Напомним, 8 ноября нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба оказался в центре скандала после того, как в Сеть попало видео футболиста интимного характера. После этого он выступил с заявлением, сказав, что все совершают ошибки. На следующий день фанаты сине-бело-голубых опубликовали заявление, в котором выразили свое отношение к форварду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Артем Дзюба попал в неприятную историю из-за слитого в Сеть интим-видео. Капитан сборной России по футболу выразил благодарность всем, кто поддержал его в трудную минуту.