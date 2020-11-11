Ростех отрицает причастность аппаратов ИВЛ к пожарам в российских больницах

22 июля Росздравнадзор вновь выдал регистрационное удостоверение на аппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М", использовавшийся в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары, и разрешил его эксплуатацию. Фото: Baltphoto

22 июля Росздравнадзор вновь выдал регистрационное удостоверение на аппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М", использовавшийся в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары, и разрешил его эксплуатацию. Фото: Baltphoto

Первый заместитель главы Ростеха Владимир Артяков заявил, что возгорания аппаратов ИВЛ, произошедшие в нескольких российских больницах в этом году, вызваны не неисправностью техники, а нарушением правил её использования.

Напомним, что аппараты ИВЛ «Авента-М», ставшие участниками пожаров, производятся «Уральским приборостроительным заводом», входящим в состав Ростеха. По словам топ-менеджера, сейчас выпуск аппаратов «Авента-М» продолжается в штатном режиме. На сегодняшний день предприятие поставило 5,4 тысячи аппаратов ИВЛ по соглашению с Минпромторгом и 4,2 тысячи в рамках контрактов с регионами, сообщил Артяков телеканалу «Россия-24».

Пожары с участием аппаратов ИВЛ произошли в 50-й московской больнице 9 мая и в больнице Святого Георгия в Петербурге 12 мая. В общей сложности, из-за возгорания погибли семь человек. Экспертиза, хотя и выявила нарушения в эксплуатации аппаратов, не установила прямой связи с возгораниями — технически они полностью исправны и безопасны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что до конца года Петербург закупит более 270 аппаратов ИВЛ.