Эргашев: до конца года Петербург закупит более 270 аппаратов ИВЛ

Петербургские власти до конца текущего года собираются закупить 276 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Об этом заявил вице-губернатор Олег Эргашев, выступая на заседании Законодательного собрания Петербурга 11 ноября. Чиновник отметил, что ранее город приобрел 918 аппаратов ИВЛ.

Эргашев отметил, что в настоящее время в реанимации находятся 614 тяжелых пациентов с коронавирусом, из которых 297 — находятся на ИВЛ. В городе развернуты 1778 коек с аппаратами ИВЛ. Коронавирусных больных готовы принять 20 стационаров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге осталось 7% свободных коек для пациентов с коронавирусом. В общей сложности, в стационарах установлено 9 613 коек, из которых остаются свободными на 11 ноября лишь 605.