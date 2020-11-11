Эргашев: до конца года Петербург закупит более 270 аппаратов ИВЛ

Эргашев: до конца года Петербург закупит более 270 аппаратов ИВЛ
Олег Эргашев. Фото: главный-хирург.рф

Петербургские власти до конца текущего года собираются закупить 276 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Об этом заявил вице-губернатор Олег Эргашев, выступая на заседании Законодательного собрания Петербурга 11 ноября. Чиновник отметил, что ранее город приобрел 918 аппаратов ИВЛ.

Эргашев отметил, что в настоящее время в реанимации находятся 614 тяжелых пациентов с коронавирусом, из которых 297 — находятся на ИВЛ. В городе развернуты 1778 коек с аппаратами ИВЛ. Коронавирусных больных готовы принять 20 стационаров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге осталось 7% свободных коек для пациентов с коронавирусом. В общей сложности, в стационарах установлено 9 613 коек, из которых остаются свободными на 11 ноября лишь 605.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
аппараты ивл заксобрание лечение коронавируса новости спб олег эргашев


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Песков прокомментировал роль российских миротворцев в Нагорном Карабахе
В России предложили продлить новогодние каникулы до 24 января
В Москве появились гробы с прозрачными крышками для жертв COVID-19
Чешская разведка предупреждает об угрозе третьей мировой войны
Пять лет колонии дали пьяному водителю за смертельное ДТП на Приморском шоссе
Самые популярные слова 2020 года. «Ковидный» словарь от Gazeta.SPb.ru
Эргашев: до конца года Петербург закупит более 270 аппаратов ИВЛ
Эргашев: в Петербурге осталось 7% свободных коек для пациентов с коронавирусом