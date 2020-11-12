В Рязани загорелась крыша торгового центра «М5 Молл»

В Рязани загорелась крыша торгового центра &#171;М5 Молл&#187;
Видеозаписью с места происшествия поделились очевидцы в группе "Рязань" социальной сети "ВКонтакте". Фото: https://vk.com/rzn_city

В четверг, 12 ноября, в Рязани на Московском шоссе загорелся крупный торговый центр «М5 Молл». Центром возгорания стала кровля постройки.

На месте происшествия уже работают спасатели. Как пишет РИА Новости, ссылаясь на источники в региональных экстренных службах, возгоранию присвоили третий ранг сложности. Огонь распространился на площади около 500 квадратных метров. По состоянию на 18:38 пламя удалось локализовать.

Во время пожара в здании находились сотрудники и посетители — всех в срочном порядке эвакуировали. По предварительной информации, никто не пострадал. Что стало причиной пожара, еще предстоит выяснить специалистам и правоохранительным органам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в подмосковном Дзержинске на улице прорвало трубу с кипятком. Четыре маленьких девочки получили ожоги ног.

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В Рязани загорелась крыша торгового центра «М5 Молл»
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