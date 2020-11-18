Выбран самый сексуальный мужчина 2020 года

Звание получил американский актер из «Черной Пантеры».
Майкл Б. Джордан, полюбившийся многим зрителям после фильма «Черная Пантера», назван самым сексуальным мужчиной 2020 года. Об этом сообщает журнал People, который и присудил это звание актеру.
Джордан отметил, что не ожидал получить такое звание и это «классное чувство». Он пошутил, что многие его знакомые уверяли, что титул самого красивого мужчины – единственное, чего актер никогда не получит. Знаменитость рассказал, что предпочитает не пытаться угодить всем. Он доверяет вселенной и делает то, что считает правильным.
Напоминаем, что актера также называли одним из самых влиятельных людей 2020 года. В список также попали The Weeknd, Али Вонг, Селена Гомес и другие.
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