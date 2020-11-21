Россия продлит ответные санкции до конца 2021 года

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить осуществление мер по реализации действия контрасанкций.

По данным портала правовой информации, Владимир Путин подписал соответствующий указ о продлении санкций в отношении стран, которые установили ограничительные меры для России.

Из документа следует, что контрасанкции будут приняты до конца следующего года. Специальные экономические меры будут действовать до 31 декабря 2021 года.

Правительство России обязано обеспечить осуществление данных мер по указу президента. Кроме этого, по необходимости могут быть внесены предложения об изменении срока действия указанных контрасанкций.

Ранее gazrta.spb.ru сообщала о том, что Дмитрий Песков призвал депутатов Петербурга заниматься работой, а не спорить из-за портрета Владимира Путина.