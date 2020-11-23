На Богатырском проспекте угнали «Лексус LX 570» за 7 млн рублей

В воскресенье, 22 ноября, около полудня в дежурную часть полиции поступило заявление от 36-летнего биржевого трейдера о том, что его автомобиль, припаркованный возле дома, исчез.

Как сообщают в правоохранительных органах, неизвестный злоумышленник похитил дорогостоящий белый Лексус LX 570 2020 года выпуска в период с 20:30 21 ноября до 12:00 22 ноября. Нанесенный материальный ущерб пострадавший петербуржец оценил в 7 миллионов рублей.

Автомобиль застрахован, но не оборудован спутниковой сигнализацией, что затрудняет определение его местонахождения. На камеры видеонаблюдения момент угона также не попал. Иномарку объявили в розыск, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сестрорецке преступнику понадобилось пять минут, чтобы открыть чужую Infiniti и угнать её. Стоимость пропавшего авто оценили в 1 млн рублей.