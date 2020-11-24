Регионам России выделили 80 млрд рублей на поддержку стабильности бюджетов

Соответствующий указ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Данные выплаты будут направлены 39 регионам страны.

Данные об этом появились на сайте правительства России в понедельник, 23 ноября. Отмечается, что выделенные деньги будут распределены по регионам, которые пострадали из-за пандемии коронавируса. Это касается тех уголков России, где сократились поступления в доходную часть бюджета.

Кроме этого, сообщается о том, что в 2020 году на балансировку региональных бюджетов было выделено более 200 млрд рублей.

По словам Мишустина, необходимые 80 млрд рублей, позволят местным властям выполнить все социальные обязательства, а также уверенно бороться с коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пенсия в России вырастет в следующем году почти на тысячу рублей. Отмечается, что в 2021 году страховые пенсии проиндексируют на 6,3%.