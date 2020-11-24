Пансионат «Стрельна» заплатит 200 тыс. рублей за нарушение санитарных норм

Петрозаводский районный суд привлек к административной ответственности пансионат «Стрельна» за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, нарушения были выявлены в ходе проверок 29 октября текущего года в пансионате «Стрельна», который расположен в одноименном поселке на Санкт-Петербургском шоссе, 75.

Отмечается, что в заведении не было предусмотрено приемно-карантинное отделение с изолятором. На момент проверки выявлено 5 человек с симптомами инфекционного заболевания: повышение температуры, кашель, слабость.

Кроме этого, выявлены нарушения в размещении получателей социальных услуг. Жители пансионата с диагнозом ОРВИ и пневмонии живут в комнатах вместе с остальными, а не отдельно.

Генеральный директор признал факты нарушения и пояснил, что приняты меры к их устранению. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутаты просят Беглова выяснить, почему петербуржцы вызывают по четыре часа врача на дом.