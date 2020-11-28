Китай вводит антидемпинговые пошлины до 212% на вино из Австралии

Торговая война Китая и Австралии обострилась в начале 2020 года. Фото: pixabay

Торговая война Китая и Австралии обострилась в начале 2020 года. Фото: pixabay

Министерство торговли Китая с 28 ноября вводит антидемпинговые пошлины на австралийские вина. Их размер составит от 107,1% до 212,1%.

Представители ведомства объясняют, что виноделы из Австралии поставляли дешевое вино на китайский рынок, тем самым причиняя ущерб промышленности Китая. До этого Китай установил пошлины на импорт более 80% австралийского ячменя и отказался от поставок говядины с некоторых скотобоен Австралии.

Эти меры могут стать серьезным ударом для Австралии, так как КНР остается ведущим рынком для местных производителей вина. В январе-сентябре 2020 года в Китай направили 39% от общего объема поставок вина за рубеж. Торговая война Китая и Австралии, напомним, развернулась в начале текущего года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Китай призывает мировое сообщество к активному взаимодействию в восстановлении экономики, находящейся в кризисе из-за пандемии коронавируса.