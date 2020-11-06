Китай призвал к содействию в восстановлении мировой экономики

Председатель КНР выступил с программной речью в формате видеосвязи.

Председатель КНР выступил с программной речью в формате видеосвязи.

Пандемия Covid-19 внесла в развитие мировой экономики большую неопределенность и нестабильность. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия 3-й Китайской международной импортной ЭКСПО.

Церемония состоялась в среду, 4 ноября, в Шахане. Председателя КНР заявил в формате видеосвязи, что эпидемия, вызванная коронавирусом, приводит к неопределенности в мировой экономике.

Си Цзиньпин призвал мир «объединить усилия, чтобы совместно справиться с рисками и вызовами, укрепить сотрудничество и взаимодействие, а также расширять открытость».

Кроме того, китайский лидер подчеркнул, что на 5-м пленуме ЦК КПК 19-го созыва, который завершился 29 октября, были представлены главные цели социально-экономического развития страны на период 14-й пятилетки (2021-2025 гг.). К

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Си Цзиньпин посетил провинцию Аньхой с рабочей поездкой. Первым делом китайский лидер направился в город Мааньшань, где прогулялся по экологическому заповеднику «Сюэцзява».