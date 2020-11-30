Как изменится жизнь петербуржцев с 1 декабря

Граждан, которые получают пенсию с 1 по 9 число, в декабре ждут двойные выплаты. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Граждан, которые получают пенсию с 1 по 9 число, в декабре ждут двойные выплаты. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Окончание налогового периода, двойные пенсионные выплаты, информирование о причитающихся пособиях, электронные трудовые книжки и больничные листы, подорожание стоимости проезда по ЗСД, заполняемость театральных залов ровно на четверть и многое другое: Gazeta.SPb рассказывает, что ждет петербуржцев с 1 декабря.

Налоги

1 декабря истекает срок оплаты налога на имущество физических лиц. Это касается собственников комнат, квартир, домов, земельных участков, гаражей и других объектов капитального строительства. Отметим, что транспортный налог оплачивается не только за автомобиль, но и другие транспортные средства.

Трудовые книжки

31 декабря истекает срок подачи работниками заявлений о ведении электронной трудовой книжки или ее сохранения в бумажном виде. Кто не успеет до конца месяца, сможет сделать это в любое время, говорится на сайте Госдумы.

Пенсии

Граждан, которые получают пенсию с 1 по 9 число, в декабре ждут двойные выплаты. Из-за особенностей начисления перед новогодними праздниками пожилым в этом месяце переведут также сумму за январь.

Пособия

С 1 декабря россиян начнут информировать о положенных им мерах социальной поддержки. Теперь получать уведомления можно будет в любом удобном формате. Например, через личный кабинет на портале госуслуг или по телефону.

Долги

31 декабря заканчивается мораторий, который ограничивал арест имущества должников и их посещение судебными приставами в целях взыскания долга и описи имущества.

Квартплата

В конце года закачивается запрет на начисление пеней и штрафов, отключение коммунальных услуг за просрочку или неполную оплату услуг ЖКХ. Напомним, эти меры были введены из-за пандемии коронавируса.

Больничные

14 декабря вступит в силу приказ Министерства здравоохранения, разрешающий выдавать больничные листы не только в бумажном, но и электронном варианте. Для оформления электронного документа понадобится письменное согласие пациента, паспорт и СНИЛС.

Антикоронавирусные ограничения

С 1 декабря наполняемость концертных залов, залов в театрах и кинотеатрах не должна превышать 25% от количества зрительских мест. Исключение составляют мероприятия, на которые по состоянию на 18 ноября уже проданы билеты в большем количестве. Такое решение в середине ноября принял Смольный.

Рост тарифов на проезд по ЗСД

1 декабря изменится стоимость проезда по Западному скоростному диаметру (ЗСД). Цены вырастут и в случае наличной оплаты по зонам, и для тех, кто пользуется транспондером. В среднем, увеличение составит около 10%.