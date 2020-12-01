«Ночлежка» организовала сбор новогодних подарков для бездомных в Петербурге

&#171;Ночлежка&#187; организовала сбор новогодних подарков для бездомных в Петербурге
"Ночлежка" запустила акцию "Мандаринка и тушенка". Фото: vk.com/nochlezhka

Благотворительная организация «Ночлежка», помогающая бездомным людям в Петербурге и Москве, начинает собирать подарки в рамках акции «Мандаринка и тушенка».

Подарочные наборы включают продукты и вещи, в которых нуждаются бездомные. Все желающие могут присоединиться к акции и внести свой вклад, купив для бездомных чай, сахар, тушенку, шоколад, носки, детский крем, фонарики, зубные щетки и другие вещи. Подарки будут принимать с 1 по 20 декабря.

В Петербурге «Ночлежка» планирует собрать 600 подарков, а в Москве — 300. Волонтеры упакуют подарки и вручат их нуждающимся в канун Нового года.

Полный список продуктов и вещей, а также адресов магазинов «Спасибо», которые принимают вещи, опубликованы на сайте «Ночлежки».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, по какому расписанию работают проекты «Ночлежки».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
акция бездомные благотворительность новости спб ночлежка


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Вирусолог предсказал, когда в России закончится масочный режим
В Ленобласти ожидается мокрый снег с дождем
Что чаще всего покупали петербуржцы в «черную пятницу» — ...
Gazeta.SPb рассказывает, как будет действовать закон об удаленной работе
Роспотребнадзор заявил, что в России создали прототипы вакцины от ВИЧ
Эрмитажные коты получат наследство из Франции
Петербургский суд отпустил из СИЗО активиста, обвиняемого в оправдании терроризма
Спасатели тушили частный дом в Кировском районе