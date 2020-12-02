СК начал проверку после гибели мужчины при пожаре на 5-й Советской

Пожар произошел в доме 26 по улице 5-я Советская. Фото: vk.com/spb_today

Пожар произошел в доме 26 по улице 5-я Советская. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге мужчина погиб при пожаре на 5-й Советской. Следственный комитет начал проводить доследственную проверку по факту произошедшего.

Трагический инцидент случился сегодня утром, 2 декабря. По предварительным данным, причиной пожара является неосторожное обращение с огнем.

Как сообщили на сайте СУ СК РФ по городу, по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из дома на 5-й Советской, где произошел пожар, эвакуировали 15 человек. На место происшествия прибыла скорая и спасатели. Внутри горевшей квартиры обнаружен труп мужчины. Личность погибшего устанавливается.